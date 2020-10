Kofod hængt ud på russisk tv: Rusland giver udenrigsministeren medietæsk som svar på sanktioner

Der er noget politisk deja-vu over attentatforsøget på Aleksej Navalnyj. Det er ikke bare forsøget på at skaffe en russisk systemkritiker af vejen, som er velkendt, det er også den efterfølgende snak om en mulig straf af Rusland. Udenrigsminister Jeppe Kofod har lige været i Moskva for at tale med sin kollega Sergej Lavrov, og mødet mellem de to fandt sted på et tidspunkt, hvor det dansk-russiske forhold igen igen er lagt på køl. Det er sådan set der, forholdet er det meste af tiden.

Nu er sagen om Navalnyj kommet på tværs, og Kofod har flere gange gjort det klart, at Danmark gerne ser nye sanktioner mod Rusland. Den linje gav ham for et par uger siden en rundbarbering på russisk stats-tv, da et medlem af Dumaen forklarede de sikkert måbende seere ude i stuerne, at den danske minister havde »voldtaget en 15-årig pige«. Referencen var naturligvis til Kofods DSU-sag fra 2008. Netop da han ankom til Moskva, brød historien om den ’falske Tikhanovskaja’, kandidaten fra præsidentvalget i Hviderusland, så ud i de russiske medier. Nogen havde taget Udenrigspolitisk Nævn ved næsen, og den russiske offentlighed kunne få sig et godt grin over de amatøragtige danskere.

Lavrov er kendt som en professionel diplomat, som gerne ruller sin personlige charme ud. Det er som regel andre hårde typer, som uddeler verbale tæsk på Ruslands vegne. Lavrov kunne altså tage imod Kofod med et stort smil, vel vidende at hans gæst allerede var blevet hængt godt og grundigt ud inden mødet i Moskva. Omtalen af DSU-sagen på russisk stats-tv var så højrøstet, at det gav genlyd selv i Danmark, og på den måde kunne de russiske afsendere endda give Kofod en ny runde i den danske mediemølle. Sådan er udenrigspolitik også fuld af beskidte tricks.