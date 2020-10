Flere europæiske lande melder om alvorlige coronatal

Der meldes mange steder i Europa om eksplosive stigninger i antallet af smittede og døde med covid-19.

Storbritannien har det seneste døgn registreret knap 21.000 smittede og 224 døde. Det er et lille fald i antallet af smittede, men en stigning i antallet af døde siden torsdag. Døgnet forinden døde 189, skriver Reuters.

Italien melder om over 19.000 nye smittede. Så højt har tallet ikke tidligere ligget i Italien. Døgnet forinden var lidt over 16.000 smittede.

91 er døde det forløbne døgn, oplyser sundhedsmyndighederne i Rom ifølge dpa.

Antallet af smittede er forholdsmæssigt cirka dobbelt så mange, som er registreret smittede i Danmark siden torsdag. Her er tallet 859 smittede og tre døde.

I Frankrig har antallet af registrerede smittede passeret en million fredag, oplyser sundhedsministeriet i Paris.

Torsdag blev der sat ny rekord for døgnet med over 41.000 smittede og 162 døde, og det er fredag steget til lidt over 42.000 smittede og 298 døde med covid-19. Det gør landet til et af de hårdest ramte i Europa sammen med i øvrigt Spanien, Belgien og Tjekkiet.

Præsident Emmanuel Macron siger under et besøg på et hospital, at franskmændene som et mindstemål må leve med coronasygen indtil sommeren næste år.

»Når jeg lytter til forskerne, så oplever jeg, at udsigten i bedste fald er næste sommer«, siger han.

Ud af Frankrigs 5000 senge på intensivafdelinger er halvdelen lige nu belagt af svært coronasyge.

Der er indført spærretid for 46 millioner franske borgere, og lige som mange andre steder i Europa er barer, restauranter, biografer, sportsarenaer, forlystelsesparker helt eller delvist beordret lukket.

Frankrigs statsepidemiolog, Arnaud Fontanet, siger, at pandemien lige nu spreder sig hurtigere, end det skete under den første fase i det tidligere forår, skriver Reuters.

I Europa under ét er antallet af smittede blevet fordoblet på 10 dage. Torsdag blev der på et døgn rapporteret om over 200.000 smittede.

Spanien passerede onsdag en million smittede. Men det ’reelle antal’ er i virkeligheden over tre millioner, sagde premierminister Pedro Sanchéz tidligere på dagen på spansk tv.

I Madrid er der indført spærretid fra midnat til klokken seks morgen.

De lande, hvor der stadig var forhåbning om at holde smitten nede - blandt andet Norge og Grækenland - ser det også lidt værre ud.

Norges statsminister, Erna Solberg, varsler fredag nye tiltag mod coronasmitten i næste uge. Også selv om Norge fortsat ligger noget lunere i svinget end næsten alle andre europæiske lande. Her er der fredag meldt om 270 smittede det seneste døgn.

ritzau