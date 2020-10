EU: Konkurrenter skal have adgang til YouTubes videoer og Facebooks opslag

Som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager udskrevet i alt 60 milliarder i bøder til Google og stillet en række krav til ændringer af forretningsmetoderne. Men det har ikke rigtig hjulpet. Google bliver kun større og sætter sig på stadig flere markeder.

Det er en væsentlig del af baggrunden for, at Margrethe Vestager, der nu også er næstformand med ansvar for digitalisering, arbejder på en omfattende lovpakke, der skal etablere helt nye spilleregler for digitale tjenester og markeder.

Lovgivningen skal blandt andet sikre, at store platforme, som i dag egenhændigt kan sætte reglerne for brugere og konkurrenter, bliver tvunget til at opføre sig rimeligt. Nye og eksisterende spillere i markedet og på platformen skal have mulighed for at klage, og klagen skal ikke som i dag afgøres af platformen selv. Detaljerne i forslaget ventes offentliggjort 2. december.