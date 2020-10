Trump anlægger sag mod Google for monopolmisbrug

Det amerikanske justitsministerium og 11 delstater har lagt sag an mod Google, med beskyldning om at selskabet misbruger sin dominans til at holde konkurrenter nede. Det står til at blive den største og mest betydningsfulde konkurrencesag i USA i årtier.

Vicejustitsminister Jeffrey A. Rosen beskrev på et pressemøde sagen som en milepæl. Han sagde, at Google har »bevaret sit monopol gennem ekskluderende forretningsmetoder, der er skadelige for konkurrencen«. Og det er i særlig grad alvorligt, fordi »Google er indgangen til internettet«.

Han understregede, at sagen ikke har noget at gøre med præsident Trump og mange andre republikaneres klager over, at Google og de sociale medier favoriserer demokraterne i valgkampen.