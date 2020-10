Nedlukning: Englænderne skal blive hjemme i november

England lukker fra på torsdag atter store dele af samfundet ned for at forhindre coronasmitten i at sprede sig.

Det meddeler premierminister Boris Johnson lørdag aften på et pressemøde.

Beslutningen kommer, efter at England har oplevet en markant stigning i antallet af nye daglige smittetilfælde på det seneste.

» Ingen ansvarlig premierminister kan ignorere den besked, der ligger i tallene«, siger Johnson.

» Virusset spreder sig hurtigere end i de værste scenarier fra vores forskere. Medmindre vi gør noget, risikerer vi at opleve dødsfald i tusindvis hver dag«.

Premierministeren understreger, at englænderne ikke skal tilbage til en fuld nedlukning som i marts og april.

»Men jeg er bange for, at fra på torsdag er beskeden den samme: bliv hjemme, red hospitalsvæsenet og red liv«, siger Johnson.

De nye tiltag betyder, at barer, restauranter og ikke-essentielle forretninger skal lukke.

Skal have en særlig grund til at forlade hjemmet

De 55 millioner indbyggere i England må kun forlade hjemmet, hvis der er en særlig grund til det. Det kan være lægebesøg, indkøb, at tage sig af familiemedlemmer, eller hvis det er nødvendigt at gå på arbejde.

Flest muligt skal arbejde hjemme, siger Johnson. Arbejdspladser kan holde åbent, hvis de ansatte ikke kan arbejde hjemmefra.

Nedlukningen gælder i fire uger frem til 2. december, siger Johnson.

I den øvrige del af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - er det de regionale myndigheder, der beslutter, hvilke tiltag der skal indføres.

I England er antallet af nye smittetilfælde stigende overalt, siger regeringens chefrådgiver på sundhedsområdet, Chris Whitty. Også antallet af indlæggelser stiger, især blandt de ældre.

»Hvis vi ikke gør noget, vil antal indlæggelser overstige det, vi så, da det toppede i foråret«, siger Whitty på pressekonferencen.

Antallet af coronadødsfald er dog stadig langt fra det niveau, Storbritannien så i foråret, tilføjer han.

Breder sig langt hurtigere end forventet

Lørdag passerede det samlede antal bekræftede coronatilfælde i Storbritannien én million. Hele Storbritannien har omkring 68 millioner indbyggere.

I det seneste døgn er der bekræftet 21.915 tilfælde af coronasmitte, viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

Det bringer det samlede antal registrerede smittetilfælde i Storbritannien op på 1.011.660, siden udbruddet begyndte tidligere på året.

Britiske eksperter advarer om, at virusset nu breder sig hurtigere, end de havde forestillet sig i deres værste scenarier.

Tidligere på året sagde eksperterne, at man i værste fald ville kunne ende med 80.000 døde som følge af coronapandemien.

I dag har Storbritannien registreret over 46.000 dødsfald blandt personer smittet med corona. Og eksperterne frygter, at landet kan ende med over 100.000 coronadødsfald.

