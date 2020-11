Mens Trump endnu ikke har erkendt valgnederlag, ønsker Mitt Romney Biden tillykke med sejren

Den republikanske senator Mitt Romney har ønsket Demokraternes Joe Biden tillykke med sejren ved præsidentvalget i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed er han en af de første top-republikanere til at ønske Biden tillykke med at have vundet valget over den republikanske præsident, Donald Trump.

Mitt Romney var Republikanernes præsidentkandidat i 2012, hvor han tabte til Barack Obama.

Donald Trump selv har ikke erkendt nederlaget, som en række amerikanske medier som CNN og AP har erklæret lørdag på baggrund af egne prognoser.

Præsidenten mener, at der er tale om valgfusk og vil have resultatet prøvet ved domstole. Men Mitt Romney er altså tilsyneladende uenig med Trump og giver derfor Biden sin lykønskning.

