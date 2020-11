»Det er noget, man skal tage ekstremt alvorligt«: Vaccine-skeptikere kan spænde ben for et opgør med coronaen

For 19 år siden blev Rudy Giuliani en verdensberømt helt, da han efter 9/11-terrorangrebet holdt en tale om, at New York – byen hvor han var borgmester – nok skulle rejse sig igen. I sidste uge befandt han sig igen i spotlyset. Med brun make-up løbende ned ad kinderne fablede han om konspirationer, og om at venstrefløjen har stjålet Trumps valgsejr... Hvordan endte helten fra Ground Zero dér?