USA er langsomt ved at forstå omfanget af russisk hackerangreb, og nu breder bekymringen sig

På dagen for det amerikanske præsidentvalg 3. november erklærede USA’s øverste ansvarlige for cybersikkerhed, general Paul M. Nakasone, at man i vidt omfang havde haft held til at forhindre Rusland i at blande sig i valget, og at man havde afsløret de våben og metoder og teknologier, modparten bruger til cyberspionage.

»Vi har udvidet vores operationer og synes, vi har opnået meget gode resultater«, udtalte Nakasone til pressen.

I dag, to måneder senere, er Nakasone og andre amerikanske efterretningsfolk med ansvar for landets cybersikkerhed frustrerede over noget, som i mindst ni måneder har forbigået deres opmærksomhed. Det drejer sig om omfattende hacking, som menes at have ramt flere end 250 føderale myndigheder og private virksomheder. Det var ikke valgsystemet, Rusland rettede skytset mod, men resten af USA’s forvaltning og en lang række store amerikanske firmaer.