EU's aftale med Kina møder modstand: Løfter fra Beijing er intet værd

Kort før nytår indgik EU-Kommissionen en omfattende investeringsaftale med Kina, der giver bedre adgang til det voksende kinesiske marked for europæiske virksomheder. EU’s medlemslande skal nu granske indholdet, men alle 27 lande bakker op, så i anden halvdel af 2021 havner aftalen i EU-Parlamentet til godkendelse.

Men allerede nu står det klart, at aftalen ikke kan godkendes i sin nuværende form. Parlamentets fire største grupper siger alle til Politiken, at de ikke kan stemme for investeringsaftalen uden mere håndfaste forsikringer om, at Kina har tænkt sig at sikre bedre arbejdstagerrettigheder.

Alle 4 partigrupper peger på, at aftalen eksempelvis kun forpligter Kina til at gøre »fortsatte og vedholdende« indsatser for at ratificere to konventioner vedrørende tvangsarbejde fra den internationale arbejderorganisation, ILO.

»De, der glæder sig over endnu et løfte fra Kina, er enten snotdumme eller i færd med at narre sig selv. Løfter fra Beijing er intet værd. Kina lever ikke op til internationale aftaler, hvis de ikke har lyst. Vi må insistere på handling«, siger Reinhard Bütikofer, tysk medlem for De Grønne og formand for EU-Kina-delegationen i Parlamentet.