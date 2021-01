En enkelt detalje gør demokraternes håb om at få afsat Trump i en ny rigsretssag større

Meget tyder på, at der vil være et flertal for at indlede en rigsretssag mod USA’s præsident Donald Trump, når medlemmerne af Repræsentanternes Hus forventes at samles onsdag eftermiddag dansk tid. Demokraterne har et flertal i Huset og fem republikanske medlemmer har på forhånd udtalt, at de vil stemme for.

Forslaget er stillet af Demokraterne, som mener, at Donald Trump forsætligt tilskyndede til vold mod statsmagten i USA ved at opildne den folkemængde, der trængte ind i Kongressen 6. januar.

Men en rigsretssag har en pris for både Demokraterne og Republikanerne, siger USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddanske Universitet.

For Demokraternes nyvalgte præsident, Joe Biden, er timingen uheldig.

En eventuel rigsretssag skal føres af Senatet, og her har lederen, republikaneren Mitch McConnell, sagt, at sagen først vil kunne indledes 20. januar – altså på dagen, hvor Joe Biden officielt overtager Det Hvide Hus og præsidentembedet.