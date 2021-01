Navalnyj nåede lige at fortælle, at han var utrolig glad for at være tilbage i Rusland, så blev han ført væk af politiet

Efter at have kredset et stykke tid over Moskva landede flyet med Aleksej Navalnyj søndag aften i en anden lufthavn end den, hvor tusindvis af hans tilhængere i timevis havde ventet på ham. Derefter blokerede politiet vejene, så folk ikke kunne nå frem og modtage den prominente Putin-kritiker.

Navalnyj forlod flyet med sin kone Julia og en hale af pressefolk, kørte i god ro og orden med bus til terminalen, gik mod paskontrollen og fortalte undervejs, at han var utrolig glad for at være tilbage i Rusland: »Det er den bedste dag i fem måneder«.

På den anden side af paskontrollen blev han anholdt og ført væk af politiet.

Det var kulminationen på en forrykt dag i Moskva. Store skarer af Navalnyj-fans var mødt op i Vnukovo-lufthavnen i udkanten af byen for at byde ham velkommen hjem efter mere end fire måneder i Berlin, hvor han kom til hægterne efter et giftattentat.

En massiv styrke af urobetjente med hunde og knipler forsøgte at holde folk uden flybillet ude i kulden. Det er minus 20 grader i Moskva. Omkring 300 tilhængere slap alligevel ind i ankomsthallen. En aktivist blev arresteret, da han råbte: »Putin er en provokatør og en løgner!«.