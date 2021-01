Grækenland og Portugal går forrest: Turistlande kræver vaccinepas i EU

Med et vaccinepas i hånden kan du blive lukket ind i den gode gamle verden. Gå på restaurant, tage til koncert og komme ud at rejse. Af sidstnævnte årsag presser regeringschefer fra turistdestinationer i Sydeuropa hårdt på for, at EU indfører et fælles vaccinepas, der giver vaccinerede europæere friheden tilbage.

Emnet er på dagsordenen, når EU’s stats- og regeringschefer torsdag mødes til virtuelt topmøde om cornonavirussen.