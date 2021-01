EU er rasende på vaccinedirektør: Så må I sende os doser fra Storbritannien

AstraZeneca har stået stejlt på fortrolighed om vaccinekontrakten med EU-Kommissionen. Derfor vakte det opsigt i Bruxelles, at Pascal Soriot, topchefen for den svensk-britiske medicinalgigant, mandag gav et interview til La Repubblica, hvor han sagde, at virksomheden ikke er kontraktligt forpligtet til at gøre mere end »sin bedste indsats« for at levere det lovede antal doser til EU.

EU-Kommissionen er rasende over den udlægning og foreslår nu, at kontrakten lægges åbent frem for offentligheden.

»Opfattelsen af, at virksomheden ikke er forpligtet på grund af en ’bedste-indsats-klausul’, er hverken korrekt eller acceptabel«, sagde Stella Kyriakides, EU’s sundhedskommissær på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Coronavaccinen fra AstraZeneca, som EU’s lægemiddelagentur, EMA, ventes at godkende på fredag, er afgørende for EU’s massevaccination af borgerne. EU havde ifølge Kommissionen forventet levering af doser i et »trecifret millionantal« i årets første tre måneder, men i fredags lød det pludselig fra AstraZeneca, at man kun kan levere »omkring end fjerdedel«.