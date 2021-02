Trump er frikendt, men nye sager og politiske udfordringer hober sig op for den tidligere præsident

Nye udfordringer og potentielt farlige sager hober sig op for Donald Trump, når støvet lægger sig efter rigsretssagen mod ham.

Den endte lørdag med en frifindelse, da demokraterne ikke kunne samle stemmer nok til at dømme den tidligere præsident. 57 stemte for, mens 43 stemte imod, og der skulle et flertal på to tredjedele til for at få Trump dømt.

Uanset frifindelsen kan ekspræsidenten se hen til flere møder med sine advokater end til timer på golfbanen.

I staten New York efterforsker delstatens justitsminister, Letitia James, samt anklager Cyrus Vance i Manhattan-distriktet flere sager, der omfatter ulovlige forretningsmetoder og skatteunddragelse, som anklageren betegner som »en mulig omfattende og vedvarende kriminel adfærd i Trump-organisationen«.