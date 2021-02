I fem måneder har to mænd boet ulovligt på den svenske ambassade. Og Sverige kan intet stille op

Vitalij og Vladislav Kusnetjiki vidste, at de var i problemer. Efter at det hviderussiske politi havde angrebet en fredelig demonstration i den nordøstlige by Vitebsk, var både far og søn kommet i politiets søgelys. Faktisk var det gået så galt, at parret risikerede fængsel i op til seks år, hvis politiet anklagede dem for vold.

Derfor var det også klart for far og søn, at de måtte finde et fristed, hvor de ikke kunne blive anholdt. Og det fristed endte med at blive den svenske ambassade i Minsk, da de to mænd 11. september klatrede over hegnet og ind til ambassaden.

Vitalij og Vladislav Kusnetjiki har befundet sig på ambassaden lige siden. For Sverige gruer for konsekvenserne ved at smide de to mænd på porten, samtidig med at frygten for, at andre hviderussiske systemkritikere kunne finde på det samme, lurer.

Selv om de to mænd allerede har befundet sig på ambassaden i fem måneder, er det ikke ligetil for den svenske ambassade at sende mændene væk. For da det er uvist, hvordan det hviderussiske politi vil tage imod Vitalij og Vladislav Kusnetjiki, risikerer Sverige at komme i voldsomme menneskeretslige problemer, hvis de nægter mændene husly.

Faktisk kan det være et direkte brud på menneskerettighederne, fortæller Nikolas Feith Tan, som er seniorresearcher ved Institut for Menneskerettigheder: