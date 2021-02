Unge tyrkere demonstrerer for frihed. Erdogan svarer med kampklædt politi

Det var ubehageligt at se på. Alligevel kunne Berkehan Davran ikke få sig selv til at slukke for skærmen. Kampklædte politibetjente slog ud efter demonstranterne. De blev smidt på jorden og slæbt hen over den kolde asfalt. Han kunne høre nogle skrige. En fredelig demonstration havde pludselig udviklet sig til et stort og voldeligt kaos, og det gik ud over Berkehan Davrans venner og medstuderende.

Tidligere på dagen havde han selv stået til demonstrationen på det prestigefyldte Bogaziçi Universitet i Istanbul. På tagene omkring universitetet kunne han se snigskytter med geværer over skuldrene. Nu sad han hjemme hos sig selv og overværede live fra sin instagramkonto, hvordan personer, han havde stået iblandt få timer tidligere, blev behandlet af politiet.

»Det blev virkelig personligt. Jeg har venner, der blev tilbageholdt af politiet med magt, og jeg har venner, der blev slået af politiet«, siger den 24-årige studerende.

Den dag, Berkehan Davrans venner kom i karambolage med politiet, blev 159 demonstranter anholdt i Istanbul. I løbet af de to en halv måned, demonstrationen har varet, har politiet indtil videre tilbageholdt over 350 personer i hele landet. Men det har ikke været nok til at slukke protesterne. Tværtimod har det sat ild under en sjælden protestbevægelse i Tyrkiet.