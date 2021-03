Drabet på Sarah Everard, der gik hjem alene, ryster briterne og sparker gang i stor protestbevægelse

Fredag sigtede britisk politi en betjent for at have kidnappet og dræbt den 33-årige Sarah Everard, der forsvandt i det sydlige London i sidste uge.

3. marts var Sarah Everard på vej hjem fra sin vens lejlighed i Clapham i det sydlige London. Hun gik turen, der ville tage omtrent 50 minutter til hendes eget hjem i Brixton, da hun pludselig forsvandt. Hun var halvvejs hjemme, da hun omkring kl. 21.30 blev fanget af privat videoovervågning. Det var det sidste, nogen så til hende, og det vides stadig ikke, om hun nåede hjem, skriver flere britiske medier.

Politiet oplyste onsdag, at der var fundet dele af et lig i et skovområde i Ashford – cirka 80 kilometer fra det centrale London – og fredag bekræftede The Metropolitan Police, politistyrken i London, at der var tale om den 33-årige Sarah Everard.

Mordsagen har sendt chokbølger gennem Storbritannien og pustet nyt liv i debatten om overgreb og kvinders sikkerhed i nattens gader. Sagen fylder samtlige forsider hos de britiske medier, og britiske kvinder deler deres egne ubehagelige oplevelser på sociale medier.

Under hashtagget #SarahEverard skriver en kvinde på Twitter: