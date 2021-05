Nye oplysninger får Jeppe Kofod til atter at kritisere Bestseller: Danske virksomheder må ikke bidrage til overgreb på menneskerettigheder

Den danske tøjgigant Bestseller har hidtil hævdet, at virksomheden efter egne og grundige undersøgelser ikke har fundet oplysninger, der indikerer, at fabrikker i Myanmar, som Bestseller samarbejder med, har forbindelser til landets brutale militær.

Men den udlægning bliver nu skudt ned af den internationalt anerkendte ngo, Justice for Myanmar, der kan fremlægge nye belastende oplysninger, og det får samtidigt den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), til for anden gang helt usædvanligt offentligt at beskylde Bestseller for dårlig forretningsmoral.

»Jeg vil gerne gentage, hvad jeg tidligere har sagt: Det er fuldstændig afgørende, at danske virksomheder ikke har aktiviteter, der bidrager til overgreb på menneskerettigheder, demokratiske rettigheder og arbejdstagerrettigheder. Det ligger mig meget på sinde«, siger Jeppe Kofod i en mail til Politiken.

Striden handler om, at Bestseller, som er en af Danmarks største virksomheder, i årevis har fået produceret noget af sit tøj på tre fabrikker, der ligger i industrizonen Ngwe Pinlae lidt uden for Myanmars hovedby, Yangon.