12 AP-journalister fik et opkald fra israelsk militær. En time senere var deres bygning styrtet i grus

Ved et israelsk bombeangreb lørdag blev et højhus på Gazastriben, som husede Associated Press og andre medieorganisationer, lagt i ruiner. Det skete, selv om AP flere gange havde ringet israelsk militær op for at få standset det varslede angreb. AP kalder angrebet ’chokerende og forfærdeligt’.

Tolv af AP’s ansatte og freelancere arbejdede eller hvilede i bygningen lørdag eftermiddag, da israelsk militær ringede og varslede angrebet og gav de tilstedeværende en time til at evakuere den. Det lykkedes alle at nå ud med enkelte ejendele, inden missilerne ramte det 12 etager høje hus, der kollapsede i en kæmpe sky af støv.

Selv om ingen kom til skade, ødelagde angrebet en kontorbygning, som mange af AP’s journalister betragtede som deres andet hjem, og det markerede et nyt kapitel i det i forvejen stærkt belastede forhold mellem israelsk militær og internationale medier. Pressefrihedsorganisationer fordømte angrebet. De beskyldte militæret, som hævdede, at bygningen husede Hamas’ militære efterretningstjeneste, på at forsøge at censurere mediedækningen af af Israels ubønhørlige offensiv mod Hamas-militsens medlemmer.