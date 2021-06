Hun bliver overraskende lovet tre måneders fred

Etiopien har mandag erklæret våbenhvile i den krigsplagede region Tigray, rapporterer statslige medier.

I en erklæring fra den føderale regering hedder det, at den accepterer en anmodning om en våbenhvile fra Tigrays regionale administration.

I Tigrays regionale hovedstad fejrede oprørere våbenhvilen i gaderne.

Den tidligere regering i regionen siger ifølge Reuters, at den igen har kontrollen over den regionale hovedstad, Mekelle.

I de statslige medier hed det, at ’en betingelsesløs, ensidig våbenhvile er blevet erklæret fra i dag, den 28. juni’.

»Våbenhvilen vil gøre det muligt for landmænd at dyrke deres jord, ligesom nødhjælpsgrupper vil kunne operere uden at have militær beskyttelse«, hedder det i erklæringerne.

»Våbenhvilen vil vare frem til afslutningen på høsttiden, som er sidste i september«.

Meddelelsen om våbenhvilen kommer som en overraskelse for mange iagttagere.

Den væbnede konflikt er koncentreret omkring den føderale regering og Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF), som står i spidsen for Tigray, og som siden november sidste år har været i militær konflikt med den etiopiske hær.

Siden stridighederne i Tigray brød ud, er tusindvis af civile blevet dræbt, og over to millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem.

ritzau