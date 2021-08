Indonesien afskaffer 'jomfrutest' af kvindelige rekrutter

I et interview med lokale pressefolk fortalte hærchef og general Andika Perkasa tirsdag, at Indonesiens hær fremover vil undlade at udsætte kvindelige rekrutter for obligatoriske undersøgelser af deres underliv. Menneskeretsgrupper har længe anset disse såkaldte jomfrutests, som ellers er ved at være udryddet i de fleste af verdens lande, for at være vanærende og krænkende.

I interviewet sagde generalen, at »vaginal- og livmoderhalsundersøgelser« af kvindelige rekrutter for at afgøre, om deres kønskrans er intakt, vil blive afskaffet.

Generalen bekræfter hermed en udmelding om at afskaffe denne praksis, som han for en lille måneds tid siden kom med i en videooptagelse, som vakte jubel blandt aktivister, der i årevis har protesteret over praksissen. Om hærchefens beslutning siger aktivisterne, at de nu håber, at den betyder, at også de andre dele af landets militær, altså flåden og flyvevåbnet, vil afskaffe disse former for test.