Flemming Splidsboel: Der er ingen tvivl om, at det russiske militær kan reagere meget hurtigt

Putin har sendt soldater til Kasakhstan for at hjælpe præsident Tokajev med at standse et oprør. Det krævede kun rådslagning med en håndfuld mennesker. Alliancen af tidligere Sovjet-stater har vist, hvad den er til for.