Så hurtigt blev 2.200 russiske soldater sendt til Kazakhstan: Det behøvede Putin ikke at spørge parlamentet om …

Putin har sendt soldater til Kazakhstan for at hjælpe præsident Tokajev med at standse et oprør. Det krævede kun rådslagning med en håndfuld mennesker. Alliancen af tidligere Sovjet-stater har vist, hvad den er til for.