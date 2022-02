Ekspert: Den eneste mulighed for fred mellem Ukraine og Rusland er, at Putin dør

I dag forhandlede delegerede fra Rusland og Ukraine om fred. Det er der ind til videre ikke kommet noget frugtbart resultat ud af. Så hvad skal der egentlig til for, at de to lande kan nå frem til enighed og fredsforhandle? Det fortæller ekspert i krigskonflikter Ole Wæver her.