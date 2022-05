Irakere lider fuldstændigt juridisk nederlag til Danmark i opsigtsvækkende sag

Forsvarsministeriet vandt ankesagen om operation Green Desert. Danmark kan ikke gøres medansvarlig for den mishandling, som irakiske fanger blev udsat for efter operationen. Dommen baner vejen for fortsat dansk deltagelse i militære operationer i fejlslagne stater.