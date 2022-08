Afghanere, der blev reddet ud af Kabul, søger væk fra Danmark: »Hvad ville danskerne med os efter de to år?«

Et år efter evakueringen fra Kabul fortæller afghanere, hvorfor de forlod et rart, men lukket Danmark til fordel for USA, England og Canada. Risikoen for at blive sendt tilbage modarbejder integrationen, lyder det.