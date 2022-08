Putins og Erdogans problemer har skubbet dem tættere sammen end nogensinde før

Tyrkiet har brug for russiske kontanter, gas- og forretningsforbindelser i en tid, hvor præsident Erdogan kan se frem til et usikkert valg og endnu et opgør i Syrien, mens Rusland til gengæld har brug for venner i et forsøg på at slippe uden om Vestens sanktioner.