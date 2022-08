Hans udnævnelse overraskede de fleste. Nu er tidligere efterretningschef i Taleban blevet dræbt

Tidligere efterretningschef for Taleban løsrev sig fra gruppen og forsøgte at starte et oprør med hundredvis af andre afghanere. Nu er han dræbt af Taleban, og ifølge en ekspert vil det styrke det narrativ, han selv forsøgte at skabe.