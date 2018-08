Han filmede tragedien i Charlottesville for ét år siden: »Det, jeg så, var forfærdeligt, det, jeg hørte, var oprørende. Det var et forfærdeligt, forfærdeligt øjeblik«

»Jeg mente, at det var nødvendigt at afklare årsagerne til det, der var sket«.

»Jeg var bekymret for, at situationen skulle blive værre...jeg mente, at det var nødvendigt at fortælle folk i Charlottesville, at de skulle holde sig væk, blive hjemme«.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12. august 2017

Trusler og falske beskyldninger

Hans video spredte sig på nettet og sociale medier, og han gav flere interview om episoden. Men blot en dag efter at han havde lagt videoen ud, startede konspirationsteoretikerne deres kampagner mod ham. De havde fundet ud af, at Brennan Gilmore selv havde deltaget i demonstrationen, og at han arbejdede som stabschef hos Tom Perriello, demokratisk kandidat til guvernørposten i Virginia.

Konspirationsteoretikerne beskyldte blandt andet Brennan Gilmore for at være agent for hemmelige kræfter i regeringen, som skulle have planlagt bilangrebet for at miskreditere præsident Donald Trump og hans støtter. De anklagede ham desuden for at være blevet betalt af finansmanden George Soros.

For at komme de falske rygter til livs fik han en artikel offentliggjort i Politico under overskriften 'Sådan blev jeg fake news'.

Men truslerne fortsatte. Og han besluttede, at der ikke var andet at gøre end at sagsøge de mennesker og organisationer, der havde spredt historierne. Herunder Jim Hoft, grundlægger af det højreorienterede website Gateway Pundit og Alex Jones, der står bag Inforwars. Infowars har tidligere offentliggjort artikler, der påstår, at massakren på Sandy Hook i Connecticut i 2012, hvor 20 børn og voksne blev dræbt af skud, ligeledes var iscenesat.