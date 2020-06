Militæret »vil eskortere ham ud af Det Hvide Hus«: Demokraterne planlægger efter, at Trump ikke går frivilligt

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden sagde i sidste uge i tv-showet ’The Daily Show with Trevor Noah’, at han bestemt regner med, at militæret vil eskortere Donald Trump ud af Det Hvide Hus, hvis præsidenten nægter at træde tilbage efter et valgnederlag. Og muligheden for, at Donald Trump erklærer valgresultatet 3. november for svindel og nægter at træde tilbage, er noget, demokraterne helt seriøst diskuterer og forbereder sig på.