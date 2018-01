Massesigtelser for deling af sex-video viser, at giganten Facebook rører på sig Facebook har været under massivt pres for at tage ansvar for sit indhold. Sagen om de mange sigtelser for deling af en sexvideo er Facebooks svar på det pres, mener eksperter.

FOR ABONNENTER For nylig gjorde Facebook et større nummer ud af, at man vil gøre det sociale medie til et rarere og mere personligt sted at være. I Tyskland er Facebook kommet med de første anmeldelser efter en ny lov mod hadefuld tale er trådt i kraft, og nu er det så kommet frem, at Facebook har overleveret data om danske unge, der har delt sexvideoer, til det danske politi. Der sker tilsyneladende noget på teknologigigantens ofte hemmelighedsfulde hovedkontor i Californien. »Facebook forventes i stigende grad at tage hånd om det materiale, der distribueres på deres platform. De har før påberåbt sig rollen som en tjeneste, der ikke har noget at gøre med indholdet. Dette kan ses som en bevægelse mod at være mere aktiv i forhold til det, der sker derinde«, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer på CBS. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind