Misbrug af persondata sætter Facebooks ledelse under pres Facebooks ledelse er tavs og splittet efter afsløringer om misbrug af mere end 50 millioner brugeres data.

Facebooks stifter og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, lagde 2018 ud med et nytårsforsæt.

»Dette vil være et seriøst år med forbedringer, og jeg ser frem til at lære af at arbejde med at løse vores problemer sammen«, skrev han på sin Facebook 4. januar efter et hårdt år, hvor Facebook blandt andet blev beskyldt for at være blevet brugt af Rusland til at sprede manipulerende nyheder i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg.

Kun 72 dage efter, at Mark Zuckerberg således havde taget ansvar for at styre Facebook ind på en bedre kurs, er hans nytårsforsæt blevet sat på en alvorlig prøve. Efter en whistleblower i New York Times og The Guardian i weekenden anklagede Facebook for at have reageret for lidt og for langsomt, da mere end 50 millioner Facebook-brugeres data i 2014-2015 blev indsamlet og givet til et lyssky kommunikationsbureau, står Facebook nu i sin muligvis største krise nogensinde.

Få time efter afsløringen tog Facebook-aktien et kursdyk som svarer til Ghanas årlige bruttonationalprodukt, og budskabet #deletefacebook bliver lige nu flittigt delt på Twitter. Samtidig kræver amerikanske og engelske politikere en forklaring fra Mark Zuckerberg, fordi de mere end 50 millioner brugeres oplysninger muligvis blev brugt til at påvirke Brexit-valget og det amerikanske præsidentvalg i 2016.

I aftes - tre dage efter de kritiske artikler - var manden i toppen af pyramiden, Mark Zuckerberg, dog stadig tavs. Så tavs, at det fik The Guardian til i en overskrift at spørge: »Hvor er Zuck?«.

Facebooks ledelse er dog ikke bare under pres, den er tilsyneladende også splittet. Facebooks sikkerhedschef Alex Stamos meldte i mandags ud, at han havde haft uenigheder med andre dele af ledelsen omkring, hvordan Facebook skulle håndtere sagen. Og i går fortalte tidligere og nuværende ansatte i Facebook under anonymitet til The New York Times, at sikkerhedschefen nu er blevet frosset ude af ledelsen. Hans team på 120 er skrumpet til kun tre personer, og han stopper helt til august.

Ifølge kilderne havde Alex Stamos længe kæmpet for at få Facebook til at være mere åben og ærlig omkring misbrug af platformen - et synspunkt som især blev modsagt af Facebooks vicedirektør, Sheryl Sandberg. Hun har, ligesom Mark Zuckerberg, endnu ikke udtalt sig om de nyeste afsløringer.

Det spiller ind i en lang historie som Facebook har med en meget tilbagelænet adgang til ansvarlighed Mikkel Flyverbom, CBS professor

De interne diskussioner om, hvordan Facebook skal forholde sig til sit samfundsanvar - og om de overhovedet har et - har stået på længe. I går kunne The Guardian citere en tidligere sikkerhedsansvarlig i Facebook, Sandy Parakilas, for, at Facebooks ledelse i 2011-2012 valgte at ignorere hans advarsler om, at Facebook-brugeres data kunne blive brugt misbrugt. Ifølge Sandy Parakilas, fordi »Facebook stod i en stærkere position juridisk, hvis de ikke havde kendskab til det misbrug, som fandt sted«.

De nyeste anklager om, at Facebook ikke har reageret hurtigt nok på det omfattende misbrug af deres data, kommer derfor heller ikke bag på Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved CBS.

»Det spiller ind i en lang historie, som Facebook har med en meget tilbagelænet adgang til ansvarlighed - for at sige det pænt«.