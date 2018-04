Guide: Her er værktøjerne, der sikrer dit privatliv på nettet

Hvis du gerne vil værne bedre om dit privatliv på nettet, kommer du langt ved at og ved . Men hvis du vil være så sikker, som du overhovedet kan blive uden helt at hoppe af internettet, skal du tage skrappere midler i brug.

Det kan godt blive lidt teknisk, men lad dig ikke kue. Man behøver ikke have en IT-uddannelse for at installere og bruge de privatlivsværktøjer, der præsenteres herunder.

Men først lige en hurtig forklaring.

Dit digitale fodspor

Overalt hvor du færdes på nettet, bliver der holdt øje med dig. Oplysninger om, hvad du foretager dig på internettet, bliver lagret i din internetbrowser (det program, du åbner, når du skal på internettet) af de sider, du besøger, og kan herefter aflæses af Facebook, Google og andre mere eller mindre lyssky foretagender.

Sporingen - som mange forskellige virksomheder og annoncenetværk foretager - har oftest til formål at sørge for, at du får annoncer og services skræddersyet til dine behov. Men det er sjældent noget, du aktivt har bedt om - og heller ikke altid noget, du har interesse i eller brug for.

Her er en guide til værktøjer, der kan give dig bedre kontrol over dit privatliv på internettet. Vær opmærksom på, at selvom Politiken har udvalgt værktøjer, der generelt er stor tillid til, så er det altid på eget ansvar, når du installerer programmer på din computer eller telefon.

Udvidelser

Udvidelser til din internetbrowser er et af de mest effektive værktøjer til at forbedre dit privatliv på internettet. En udvidelse er et lille program, der bliver installeret i din internetbrowser, og som eksempelvis kan bruges til at blokere nærgående reklamer eller usikre hjemmesidefunktioner.

Når du skal installere en af udvidelserne herunder, skal du gå ind via linket, trykke på 'Føj til..' eller 'Installer' og godkende at udvidelsen får adgang til din internetbrowser. Flere af udvidelserne kan også hentes til din smartphone, gennem enten AppStore eller Googles Play Butik på Android.

Disconnect beskytter dig imod internetsider, som sporer dig usynligt på nettet. Samtidig skjuler den også mange af de annoncer, der gemmer og bruger oplysninger om din onlineadfærd.

beskytter dig imod internetsider, som sporer dig usynligt på nettet. Samtidig skjuler den også mange af de annoncer, der gemmer og bruger oplysninger om din onlineadfærd. Facebook Container afskærer Facebook fra at følge med i, hvilke sider du besøger uden for Facebook. Facebook Container virker kun til Firefox's internetbrowser.

afskærer Facebook fra at følge med i, hvilke sider du besøger uden for Facebook. Facebook Container virker kun til Firefox's internetbrowser. HTTPS Everywhere sørger for, at du altid bruger en sikker forbindelse til de hjemmesider, du besøger, hvis det er muligt. Det gør det sværere for din internetudbyder og udefrakommende at følge med i, hvad du foretager dig på internettet.

sørger for, at du altid bruger en sikker forbindelse til de hjemmesider, du besøger, hvis det er muligt. Det gør det sværere for din internetudbyder og udefrakommende at følge med i, hvad du foretager dig på internettet. NoScript er til den mere avancerede bruger. Den blokerer for stort set alle hjemmesidefunktioner, der har potentiale til at holde øje med dig eller kompromittere din computers sikkerhed. Mange internetsider afhænger dog af disse funktioner for at fungere ordentligt - eller overhovedet - og derfor skal du ofte godkende sider, som du stoler på, for at få adgang til almindelige funktioner.

Virtual Private Network (VPN)

Når du bruger en VPN, går din forbindelse til internettet gennem en mellemstation, der kan ligge hvor som helst i verden. Det er med til at maskere din lokation og din IP-adressse - din internetforbindelses unikke ID-nummer - hvilket kan være nyttigt, hvis du vil gøre det sværere for de internetsider, du besøger, at se din identitet.