Registrerer kvoteflygtninge og sender afslag på ophold: Robot er sat ind i norsk asylbehandling En robot tager del i sagsbehandlingen i norske asylsager, har fjernet næsten al ventetid og mindsket risikoen for fejl. I Danmark er Udlændingestyrelsen åben for digitalisering.

Den norske udlændingestyrelse har indsat en robot i behandlingen af asylsager.

Uden hjælp fra ansatte behandler robotten Ada alt fra registrering af kvoteflygtninge og udrejserapporter til udsendelse af opholdstilladelse og afslag på selvsamme.

Sagsbehandlere af kød og blod er med andre ord blevet skiftet ud, når det tidskrævende papirarbejde i asylsager skal ordnes. Og med stor succes.

Opgaver, der før tog de menneskelige sagsbehandlere omkring 20 minutter at udføre, kan Ada klare på blot fire minutter. I det halve år robotten har været i gang, har den udrettet, hvad der svarer til 583 dagsværk og 2,5 årsværk.

Desuden holder den aldrig fri, så når de menneskelige medarbejdere ved fyraften går hjem, knokler Ada videre. Dermed har de norske myndigheder kunnet skære betragteligt ned på ventetiden i behandlingen af asylsager.

»Afhængigt af sagstype kan en sag i dag blive liggende i kø i flere uger eller måneder. Denne teknologi gør, at vi i visse sagstyper kan fjerne næsten al ventetid, fordi en afgørelse kan træffes samme dag, som en sag kommer ind«, siger seniorrådgiver i opholdsafdelingen i den norske udlændingestyrelse Bettina Øverås til Stavanger Aftenblad.

Klarer papirarbejdet

Den menneskelige sagsbehandler er dog ikke taget fuldstændig ud af asylligningen. Når en ansøgning om asyl afleveres hos de norske myndigheder, er det stadig en levende sagsbehandler, der tager imod den. Det er heller ikke robotten, der træffer en afgørelse om asylansøgerens fremtid i landet.

»Robotten får ikke lov til at udføre opgaver, der kræver, at der er tanker involveret. Det vil sige, at den ikke får lov til at afgøre, om en asylansøger skal have opholdstilladelse eller ej, men den får lov til at sende afgørelsen ud«, siger Martin Koldaas, der er leder af robotprojektet i den norske udlændingestyrelse.

Den vurderer, at op til 80 procent af sagerne egner sig til den automatiserede sagsbehandling.

Martin Koldaas ser udelukkende fordele ved, at Ada er blevet en fast del af medarbejderstaben.

»Robotten har som udgangspunkt en meget større kapacitet end et menneske. Det tager kortere tid for en robot at udføre en opgave, end det gør for mennesket. Hvis du beder robotten om at sende en afgørelse ud til en ansøger på en bestemt måde, gør den det. Når du har 200 sagsbehandlere, kan udsendelsen ske på flere forskellige måder«, siger han.

Og den kortere behandlingstid er ikke den eneste fordel ved dataprogrammet. Ved at få en robot til at klare meget af arbejdet, nedsættes risikoen for fejl også betydeligt.

»Man skal tænke på robotten som en regelrytter. Den gør nøjagtigt, som den bliver fortalt. Faktisk kan den ikke gøre andet end det, vi har bestemt, den skal gøre. Så når man beder den sende et brev ud til en ansøger på en bestemt måde, bliver brevet sendt ud på en bestemt måde«, siger han.

Danske digitale hjælpere

Også den danske udlændingestyrelse får digital hjælp i sagsbehandlingen. De forsøger sig med såkaldte små digitale hjælpere på sagsområdet, der vedrører opholdskort.

»Hvis en udlænding har mistet sit kort og skal have et nyt, kan vi hurtigere sammenligne oplysninger og stamdata og på den måde spare tid på ikke at skulle slå op i systemet konstant«, siger Kristoffer Rudkjær, chefkonsulent i Udlændingestyrelsen.