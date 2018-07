Techklumme: Giganter møder modstand fra egne medarbejdere Bekymringerne om digitale teknologiers konsekvenser er efterhånden udbredte, men det interessante er, at kritikken nu også kommer inde fra de store techvirksomheder.

Historien er fuld af virksomheder, der vælger vækst og profit frem for ansvarlighed.

Siemens producerede elektriske installationer til de tyske gaskamre under Anden Verdenskrig, og Dow Chemicals var eneleverandør af napalm til de amerikanske styrker under Vietnamkrigen.

Begge virksomheder har forsøgt at fraskrive sig ansvaret for, hvordan køberne brugte deres produkter, og begge kæmper stadig i dag med deres omdømme og eftermæle.

Spørgsmålet er nu, hvordan vor tids virksomheder vil blive vurderet, når fortællingerne om deres eftermæle bliver nedskrevet.

Selv virksomheder, der synes at arbejde i den gode sags tjeneste, må tage stilling til, om deres gode omdømme kan krakelere med tiden.

Techvirksomheder som Amazon, Google, Facebook og Microsoft spiller en central rolle i vores samfund og må i stigende grad forholde sig til, hvad det er, de skaber og bidrager til.

Deres egen fortælling om, at de leverer teknologiske fremskridt, innovation og en bedre verden, bliver i disse år udfordret fra flere sider, for de samme teknologier kan bruges til præcis det modsatte.

Kritikken kommer ofte udefra og er derfor nemmere at afskrive som frygt for fremtiden eller som en blåøjet generel kritik af kommercielle aktiviteter.

Men det interessante er, at kritikken nu også er begyndt at komme inde fra de store techvirksomheder.

For nylig har Google-ansatte i tusindvis kritiseret virksomheden for at levere kunstig intelligens til Pentagons krigsdroneprogram ved at bede deres chefer om at stoppe projektet og love, at Google aldrig vil fremstille krigsteknologi.

Oprøret fra maskinrummet tager også form af medarbejdere i Microsoft, der har opfordret deres ledelse til ikke at levere teknologiske løsninger til Trumps grænsemyndigheder, der indtil for nylig stod for arbejdet med at skille børn fra deres forældre ved grænsen mellem USA og Mexico.

Også medarbejdere hos Amazon har presset på for, at virksomheden skulle opgive sit samarbejde med politi- og grænsemyndigheder og med virksomheden Palantir, der leverer it-systemer til politiafdelinger og efterretningstjenester i hele verden – også det danske politi.

Forskellige reaktioner på kritik

Derudover har en række tidligere ansatte i Silicon Valley startet kampagnen ’The Truth about Tech’ for at pege på, hvordan sociale medier stræber efter at gøre brugerne afhængige af deres tjenester.

Facebook, SnapChat og LinkedIn sigter efter at opfylde folks grundlæggende behov for feedback og anerkendelse fra omverden, f.eks. gennem likes og muligheden for at se, hvem der har besøgt deres profil eller klikket på deres opslag.

Techvirksomheder arbejder også strategisk på at fastholde folks opmærksomhed ved lynhurtigt at anbefale den næste youtubevideo eller automatisk lade næste afsnit af en serie gå i gang.

En af hovedkræfterne bag kampagnen var endda selv med til at udvikle Facebooks like-knap i sin tid – en lille, men helt central opfindelse, som giver brugerne en følelse af øjeblikkelig velvære og lokker dem tilbage igen og igen.

Techvirksomhederne har reageret forskelligt på kritikken fra egne rækker.