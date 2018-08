Var det for meget, da politiet fangede en lommetyv med nyt cybervåben? Nyt efterforsknings-værktøj glæder politiet, mens kritikere mener, at »det smager lidt af masseovervågning«.

Politiets nye supervåben, efterforskningssystemet Pol-Intel, har kort tid efter at have fundet vej til de danske politistationer ført til de første anholdelser – noget, der begejstrer politiet. Kritikerne er derimod bekymrede.

I Helsingør har systemet analyseret sig frem til gerningsmanden bag voldtægten af en kvinde i Hornbæk Plantage i maj måned, der i samme omgang blev sigtet for en lignende voldtægtssag fra 2008. Og i Aarhus har politiet med hjælp fra Pol-Intel fundet frem til manden bag et utal af lommetyverier på byens banegård.

Succeshistorierne har fået flere højtstående inden for politiet til at råbe hurra på den sociale netværksside LinkedIn. Lars Ole Dybdal, der er koncern it-direktør i Rigspolitiet, skriver blandt andet, at det er et eksempel på, »når it virkelig er med til at gøre en forskel for samfundet«.

Med det nye teknologiske værktøj til et trecifret millionbeløb bliver politiet nu i stand til at samkøre data fra alle registre i stedet for at skulle slå manuelt op i hvert enkelt. Det er både effektivt, tidssparende og noget, politiet priser sig lykkelige over.

»Hvor vi tidligere brugte 80 procent af tiden på at søge oplysninger og 20 procent på efterforskning, bruger vi nu 20 procent på at søge oplysninger og 80 procent på at efterforske«, siger Michael Kjeldgaard, der er chef for Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

Men mens politiet selv kalder systemet for »en revolution« og »et kvantespring«, jubler kritikerne knapt så højlydt. Ved Institut for Menneskerettigheder frygter man, at der i Pol-Intel ikke tages tilstrækkelig højde for borgernes privatliv.

»Man kommer med systemet til at behandle så store datasæt, at man kommer til at berøre store dele af den danske befolkning, uanset om borgerne er under mistanke eller nogensinde kommer det. Og det smager lidt af masseovervågning«, siger Anja Møller Pedersen, der er jurist og ph.d.-studerende ved Institut for Menneskerettigheder.

Problemet er ifølge hende, at man som borger ikke ved, hvornår data – eksempelvis om, hvor man har været – behandles i systemet, og hvilke konsekvenser det har.

»Menneskeretligt skaber det tvivl om, hvorvidt loven er tilstrækkeligt klar og præcis, og om indgrebet dermed er proportionalt og forudsigeligt«, siger Anja Møller Pedersen.

Med proportionalt menes der, at politiet skal bruge det mindst indgribende middel til at opklare en sag, så det ikke forbryder sig mod borgerens rettigheder.

»Det kan skabe en generel utilpashed i borgerne, der vil gøre, at de vil agere mindre frit i samfundet, end de ellers ville have gjort«, siger Anja Møller Pedersen.

Hun bakkes op af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA og medlem af Erhvervsministeriets ekspertgruppe for dataetik.

»Vi kan ikke gøre som i gamle dage og lukke vores dør, så politiet ikke kunne komme ind uden en dommerkendelse. Nu kan man komme ind ad døren via data«, siger han.

Et indgreb i privatlivet

Når det er et problem, at man som borger ikke ved, om ens persondata har været indblandet i efterforskningen af en forbrydelse, skyldes det ifølge Anja Møller Pedersen, at man mister kontrollen over sine personoplysninger og rykker ved de traditionelle grænser, der er for politiets arbejde i strafferetsplejen.

Normalt er kravet, at der er tale om forbrydelser af en vis alvorlighed, en vis mistanke og eventuelt også en retskendelse, når der skal foretages ransagninger, aflytninger eller andre tvangsindgreb. De samme regler gælder ikke for indgreb i borgeres personoplysninger via Pol-Intel.

Her befinder borgerne sig ifølge Anja Møller Pedersen i en gråzone mellem at være mistænkt og ikke at være det. Er man i gråzonen, får man ikke nogen informationer om, hvordan ens data behandles, og det er »problematisk«. Hun kalder systemet for »et indgreb i borgernes ret til privatliv« og efterlyser mere gennemsigtighed i Pol-Intel.

»Når man laver analyser over store datasæt, skal man sikre, at borgernes retssikkerhed er på plads i systemet. Og set i et menneskeretligt perspektiv gør man det blandt andet ved at skabe gennemsigtighed omkring processerne«, siger hun.

I Thomas Damkjær Petersens optik kalder udrulningen af Pol-Intel på et dataetisk råd, der kan tage stilling til retningslinjer ved brug af ny teknologi.

»Jeg ville føle mig mere tryg, hvis vi havde et dataetisk råd, der kunne sige, hvordan man kan bruge det her for at sikre, at den grundlovssikrede ret til privatliv stadig bliver overholdt, så det ikke bare er en beslutning, som man kan træffe i politiet«, siger han.

Der er dog intet nyt i, at politiet bruger store mængder data, fortæller Christian Wiese Svanberg, der er databeskyttelsesrådgiver i Rigspolitiet.

»Vi har altid haft adgang til registre såsom cpr-registret og kriminalregistret. Pol-Intel skaber ikke mere data i den forstand. Vi kan nu bare bruge det bedre og mere effektivt til eksempelvis at udelukke folk, der ikke er relevante for en efterforskning«, siger han og fortsætter:

»Så længe vi bruger det i overensstemmelse med de forpligtelser, vi er underlagt – og det gør vi jo – så ser jeg ikke, at Pol-Intel i den forstand skaber nogen ny problemstilling«. Mere indsigt i, hvordan den enkelte borgers persondata indgår i en Pol-Intel-analyse, er da heller ikke muligt, fortæller Christian Wiese Svanberg: