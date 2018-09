USA sigter nordkoreaner for nogle af historiens største hackerangreb Mens Donald Trump og Kim Jong-un udtrykker tillid til hinanden i medierne, har to amerikanske ministerier anklaget og sanktioneret et nordkoreansk firma og en af dets bagmænd.

Park Jin Hyok. Dette navn vil offentligheden høre en del mere til i den kommende tid. Det er nemlig ham, der sammen med en gruppe af statsfinansierede, nordkoreanske landsmænd har udført nogle af de største hackerangreb, verden har været udsat for i de senere år. Det mener i hvert fald USAs regering, der nu officielt har sigtet Park Jin Hyok for både svindel og IT-forbrydelser.

Stod bag WannaCry og Sony-hacket

Det amerikanske justitsministerium har efter flere års undersøgelser fundet frem til, at Park Jin Hyok var en af hovedmændene bag WannaCry-angrebet, der i maj sidste år lagde store dele af det britiske hospitalsvæsen ned, tvang Nissan og Renault til at standse bilproduktionen på flere fabrikker og derudover ramte både de tyske og russiske jernbaner, FedEx, en række teleselskaber verden over, samt flere landes statslige computersystemer, inklusive Danmarks.

Park Jin Hyok er også blevet sigtet for at stå bag angrebet på Sony Pictures i 2014, der lagde virksomhedens computersystemer ned og lukkede massevis af informationer og film ud på nettet. Lækkede e-mails forårsagede dengang flere skandaler, der førte til flere Sony-toplederes afgang og derudover bragte en del Sony-medarbejderes personlige informationer i fare. Angrebet skete tilsyneladende som en reaktion på, at Sony var på vej med filmen ’The Interview’, der gjorde grin med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

I følge anklagerne mod ham var Park Jin Hyok også meddelagtig i det digitale tyveri af et beløb svarende til over en halv milliard kroner fra en bank i Bangladesh i februar 2016. Derudover er Park Jin Hyok blevert sigtet for banksvindel og er nu officielt på FBIs notoriske ’Wanted’-liste.

En talsmand for det amerikanske justitsministerium meddeler, at hackeren mistænkes for at have udført angrebene fra Kina, hvor han var en del af et firma ved navn Korean Expo Joint Venture. Firmaet bliver dog anset af justitsministeriet som værende et skalkeskjul for hackere, der udførte angreb på vegne af det nordkoreanske styre.

Stjal penge til militær efterretningstjeneste

Det samme firma er nu også blevet mål for økonomiske sanktioner fra det amerikanske finansmisterium. Samtidigt med udmeldingen fra justitsministeriet, udsendte finansministeriet en pressemeddelelse, der fastslog, at det ikke længere er tilladt for amerikanske forretningsenheder eller personer at samarbejde med Korean Expo Joint Venture. Sanktionerne gælder i øvrigt også Park Jin Hyok personligt.

USAs finansminister, Steven Mnuchin, udtalte i den forbindelse, at USA »Ikke vil tillade, at Nordkorea underminerer den globale cybersikkerhed for at til fordel for deres egne, strategiske interesser og skabe ulovlige, økonomiske indtægter i strid med vores sanktioner mod dem«.

Det sidste er en henvisning til, at Korean Expo Joint Venture og Park Jin Hyok ifølge det amerikanske justitsministerium også havde til opgave at finde lukrative indtægtskilder til det nordkoreanske militærs efterretningstjeneste – selv, hvis disse indtægter var ulovlige.

Sigtelserne og sanktionerne mod Park Jin Hyok og Korean Expo Joint Venture kommer kun få timer efter den nordkoreanske leder Kim Jong-un ifølge CNN understregede sin »urokkelige tillid« til præsident Trump i forbindelse med forhandlingerne om Nordkoreas udvikling af atomvåben. Trump takkede på Twitter Kim Jong-un og tilføjede: »Vi skal nok få det gjort sammen«.