Tech er »langt farligere end end a-våben«

En del af den nye teknologi, der sætter dagsordenen for de kommende år, er allerede kendt. Og der er mange bud på, hvordan den redder verden.

I et hjørne af Kødbyen står udviklingsorganisationerne og fortæller hvordan afrikanerne i løbet af få år har overhalet både USA og Europa, og nu har flere mobiler per indbygger. Mobilerne har allerede reddet millioner ud af fattigdom. Og det bliver kun bedre i takt med, at kunstig intelligens gør mobilerne endnu smartere.

I et andet hjørne kan man se, hvordan kunstig intelligens kan gøre meget for at redde klimaet. I et tredje hvor meget sundere, vi kan blive. I et fjerde hvordan teknologien lige om lidt ændrer hele vores opfattelse af den fysiske verden.

Virtuel virkelighed og forstærket virkelighed – et lag af kunstige sanseindtryk, foreløbig dog kun billeder og lyd,- bliver i de kommende år lagt ind over vores oplevelse af verden. Det gør os i stand til at se gennem mure og høre interessante historier om de ting, vi ser på. Det kunstige lag af sanser bliver samtidig vores forbindelse til internettet. Vi surfer ved at tale, ved at flytte blikket og ved at bevæge os. Tastaturer og skærme bliver stillet ned i kælderen ved siden af kassettebåndoptageren og skrivemaskinen.

Helt centralt, lige ved siden af den store scene, står en container. Inden for viser kunstneren Christian Lemmertz, hvor ekstremt virkelighedsnær teknologien allerede kan opleves – og hvor skræmmende den kan være. Han har skabt et freudiansk mareridt med småkryb og slanger, der bliver stadig mere nærgående.

Man ved jo godt, at det bare er billeder i brillen og lyd i hovedtelefonerne. Men det gør kroppen ikke. Den spjætter og fremkalder forskrækkelse og frygt. Billederne og lyden går durk gennem bevidstheden og manipulerer med instinkter og følelser.

Det vilde vest vs. det vilde øst

Vi har vænnet os til, at de amerikanske tech-giganter i Silicon Valley styrer udviklingen og erobrer verden gennem dem. Men de amerikanske giganter har fået hård konkurrence fra Kina, der investerer massivt i kunstig intelligens.

»Kampen om det teknologiske herredømme står mellem det vilde vest og det vilde øst«, siger Tariq Krim, en indflydelsesrig iværksætter, som har været rådgiver for den franske regering.

»På den ene side har vi 5-6 gigantiske virksomheder, der ved alt om os og tjener styrtende med penge på at udnytte den viden. På den anden har vi topstyret kommunistisk parti, der bruger teknologien til at kontrollere og ensrette borgerne. Jeg tror ikke nogen af os har lyst til at leve i nogen af de verdner«, siger Tariq Krim, der drømmer om et alternativ: en europæisk tech-industri, der er forenelig med europæiske værdier, velfærdsstaten og demokratiet.

»Jeg har længe været af den opfattelse, at klimaet var den vigtigste trussel mod vores civilisation, men jeg indset, at udfordringen fra tech-industrien er mere akut. Jeg er bange for, at den vil ødelægge vores demokrati længe inden klimaforandringerne bliver et alvorligt problem«, siger han.