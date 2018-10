Verdenskendt økonom: Politikere må træffe beslutning om, hvem der skal dø Techrevolutionen kaster europæiske politikere ud i et ubekvemt og ukendt land, hvor traditionelle ideologiske pejlemærker er ude af syne. Men de er nødt til at agere, siger Jean Tirole, der regnes for en af verdens mest indflydelsesrige økonomer.

FOR ABONNENTER Vi har længe talt og fantaseret om kunstig intelligens. Nu er den her, og den breder sig lynhurtigt. Det er blevet alvor.

