Ny forskning: Kryptovaluta koster lige så meget energi som traditionel minedrift

»Lefdal Mine Datacenter i Norge er rent faktisk placeret i en mine ved en fjord. De bruger fjordvandet til at køle datacenteret ned, og energien er vanddrevet samtidig med, at de har installeret serverne på en meget prisvenlig måde. Derfor ender du i dette eksempel med nogle helt andre energital, end hvis datacentret er placeret i Texas eller i Kina, hvor det kan blive meget varmt, og du er nødt til at køle serverne ned kunstigt. Tallene er kun estimater, og det er meget vigtigt at have for øje«, siger han.

Brug for bæredygtig udvikling

Kryptovaluta blev et meget omtalt emne sidste år, da bitcoins værdi steg markant på kort tid. I december 2017 lå værdien på en enkelt Bitcoin på cirka 120.000 amerikanske dollars. Siden er dens værdi faldet, men 1 bitcoin er stadig tusinder af kroner værd. Samtidig er andre kryptovalutaer blevet mere udbredte, og flere er begyndt at investere i og bruge dem.

Blockchains, som er datablokkene, hvor informationen bliver lagret, er også blevet mere udbredt. For eksempel begyndte Mærsk tidligere i år at bruge dem. Ikke til at skabe profit, men til at lave fragtbreve til containerskibe. Med blockchains er indholdet forseglet, så kun parterne, der indgår i transaktionen har adgang til det. Datablokkene danner et øjebliksbillede af alle netværkets transaktioner, som lagres på alle de involverede computere.

Og i februar afsatte regeringen 19 millioner kroner over de næste tre år til at udvikle blockchain-teknologi ved netop skibsdrift. Dengang lød det i en pressemeddelelse, at Danmark bliver det første land til at bruge teknologien til skibsdrift, og at »det kan skabe grundlag for en effektiv udnyttelse af teknologien med store byrdelettelser for virksomheder«.

Energiforbruget er derfor også et væsentligt aspekt at undersøge, fortæller Roman Beck.