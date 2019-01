Facebook sletter falske opslag om LA-profiler

Eksperter kritiserer Facebook for at censurere i politiske parodier, der er en bredt accepteret del af den danske debat.

Allerede inden valgkampen officielt er fløjtet i gang, har Liberal Alliance for første gang bedt Facebook om at gribe ind mod en smædekampagne – eller en humoristisk parodi – rettet mod partiets topfolk.

Facebook har imødekommet anmodningen fra LA og har slettet opslagene. Det sker efter massiv kritik af det sociale medies rolle i under tidligere valgkampe i blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, der har været præget af falske nyheder, nogle af dem plantet af udenlandske agenter.

Joachim B. Olsen blev for et par ugen siden udsat for en falsk annonce, hvor han angiveligt siger: »Det er for nemt at melde sig syg i Danmark. Og det er alt for let at få førtidspension og flexjob. Vi må have stoppet de syges ragen til sig-mentalitet af andre folks penge«.

Også partiets formand, udenrigsminister Anders Samuelsen, og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev udsat for falske annoncer, men kun annoncen for Joachim B. Olsen er bevaret.

»Citaterne er frit opdigtet og helt ude i hampen. De fremstiller vores politikere som nogle meget usympatiske mennesker, og vi kunne se, at opslagene blev delt i ekstremt høj grad«, fortæller LA’s kommunikationschef, Robin Juel Johansen, som ikke husker, hvor mange gange opslagene blev delt.

Nu er opslagene, og dermed er alle oplysninger om dem, forsvundet fra Facebook.

»Tidligere havde vi ikke en chance for at stoppe sådan noget. Men denne gang oplevede vi, at opslagene blev fjernet, meget kort tid efter at vi gjorde Facebook opmærksom på det. Indtil videre virker det altså, som om de er meget obs på at hjælpe med til at holde det kommende folketingsvalg så rent som muligt«, siger Robin Juel Johansen.

Alle folketingets partier, udvalgte ministerier og efterretningstjenesterne har fået et direkte nummer til Facebook, der ellers er notorisk vanskelige at komme i kontakt med. Numrene kan bruges frem til valget.

Parodier »en del af debatten«





Jesper Lund, formand for it-politisk forening, er imidlertid skeptisk over for Facebooks indgreb i den politiske debat.

»Opslaget fremstår som en parodi, der ikke ligger voldsomt langt fra, hvad Joachim B. Olsen faktisk har sagt. Parodier af den slags er en alment accepteret del af den politiske debat«, siger Jesper Lund.

Opslaget stammer fra Facebook-siden ’Lars Løkke er ren’, der præsenterer statsministeren med en noget uskøn grimasse, som ingen af hans tilhængere ville have valgt som profilbillede.

»Det er problematisk, at Facebook sletter den del af debatten, medmindre det tydeligt giver sig ud for autentisk materiale fra Liberal Alliance«, siger Jesper Lund.

Foreholdt Jesper Lunds kritik afviser Robin Juel Johansen, at partiet har forsøgt at censurere politiske modstandere.

»Det kunne vi ikke drømme om«, skriver han i en mail. »Vores eneste ærinde er at bekæmpe decideret misinformation, for der er en klar skelnen mellem humor og ytringstilkendegivelser på den ene side og spredningen af falske nyheder på den anden side«.

Facebooks nordiske informationschef, Peter Münster, kender ikke den konkrete sag i detaljer, men bekræfter, at Facebook har indført et særligt valgberedskab, der skal imødegå spredning af misinformation på platformen. Medarbejdere fra Facebook holder desuden møder med alle partierne og forklarer dem, hvordan de bedst kan bruge Facebook til at komme ud med deres budskaber.