Når tech-giganterne ikke skal lytte med: Bjørn og Tore har opfundet en Google-parasit

Project Alias er en 3D-printet ’parasit’, der kan monteres på digitale assistenter som Google Home og Amazon Alexa og sørger for, at tech-giganterne ikke kan lytte med inden for hjemmets fire vægge.

27-årige Bjørn Karmann og 26-årige Tore Knudsen har i januar måned fyldt i overskrifterne i tech-medier verden over på baggrund af deres nyeste opfindelse: Project Alias.

Produktet er en 3D-printet, svampelignende ’parasit’, som sættes oven på de digitale assistenter Google Home eller Amazon Alexa. Parasitten hvisker hvid støj og ligegyldigheder ind i assistentens mikrofon og forvirrer robotten, så forbrugeren sikrer sig, at tech-giganterne ikke kan lytte med i ens hjem, 24 timer i døgnet.

Normalt aktiveres assistenterne ved et aktiveringsord. I Google Homes tilfælde er det »Hey Google«, og i Amazons er det »Alexa«. Med Project Alias vælger brugeren selv aktiveringsordet, der kan være alt fra »Gandalf« til »Børge«.

Siger man ordet, stopper Project Alias med at sende støj gennem assistentens højtaler og aktiverer assistenten, så den virker, som den plejer og opfanger brugerens stemme og kan løse den opgave, den bliver stillet. Derefter spiller Project Alias igen støj ind i mikrofonen.

»Project Alias handler om at give brugeren kontrol over produkterne og vende magtforholdet til forbrugerens fordel, så du føler, du har ejerskab og kontrol. Vi blev lidt inspireret fra naturen, for det parasitter gør, er netop at tage over hos et andet legeme eller et andet dyr. Alias hacker ikke devicen indefra, det er noget, der sidder udenpå«, fortæller Bjørn Karmann.

De to opfindere har lavet Project Alias som et hobbyprojekt i deres fritid, men de understreger, at produktet skal betragtes som et kritisk indspark i debatten om datasikkerhed. Og så har omverdenens opmærksomhed bevist, at de tilsyneladende har ramt en nerve.

»Det er relativt sent, at databeskyttelse kommer på dagsordenen. Det er jo ved at være 10 år siden, at Facebook blev populært i Danmark, og vi begyndte at udlevere vores data til de store firmaer, og det er kun inden for de seneste år, at vi er begyndt at forholde os kritisk til dem«, siger Tore Knudsen.

Dystert, men humoristisk

Bjørn og Tore er begge interaktionsdesignere med fuldtidsarbejde inden for branchen, men en fælles interesse for tekniske dimser og underlige projekter har siden gymnasietiden forenet dem i en række forskellige hobbyprojekter, hvor Project Alias er nyeste skud på stammen.

For et lille års tid siden vandt Bjørn Karmann en Google Home-assistent i en designkonkurrence. Det var Google selv, der afholdt konkurrencen. De fortæller begge, at de nok aldrig havde købt robotten for deres egne penge, men nu havde de den til rådighed, og så selvfølgelig skulle den hackes.

Men det viste sig at være en svær opgave.

»Rent teknisk er det rigtig svært at hacke en Google Home. Det er et meget lukket system, der ikke inviterer folk til at rode med det eller hacke det. Derfor har vi prøvet at søge nogle andre retninger for, hvordan vi kan gøre det, og det er så blevet til den her form for mellemmand, som som lukker mikrofonerne i Google Home eller Alexa ned, og først åbner op, når mennesket bestemmer«, siger Tore Knudsen.

Det var en langvarig og kompliceret projektudvikling. De var fra starten klar over, hvad produktet skulle kunne, og hvordan det skulle se ud. Men de er med deres egne ord ikke de store programmører, så det tog flere måneder at skrive koden og få den til at fungere på en RaspberryPi, som er en lille computer, der er kernen i Project Alias.

Parasit-allegorien var også med fra starten, og det var vigtigt for dem, at bevare den humoristiske tilgang i projektet, der også kan ses i det svampelignende design.

»Det lyder jo ret dystert, at en parasit går ind og overtager Google Home, og vi har også udviklet Project Alias af en seriøs grund. Men mange kan ikke lade være med at smile, fordi den ser lidt sjov ud, eller når de hører, at den ’hvisker’ til Google og fyrer noget støj ind i mikrofonen«, siger Bjørn Karmann.

I starten af december var Project Alias færdigudviklet og klar. Men Tore Knudsen og Bjørn Karmann har ikke i sinde at sætte den til salg. På deres hjemmeside har de lagt en guide ud til, hvordan du selv kan programmere din egen Project Alias og guider dig til, hvordan du kan 3D-printe skelettet.