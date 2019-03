Borgmester ærgrer sig: Facebook dropper stort datacenter i Esbjerg Facebook oplyser, at virksomheden efter 12 måneder skrinlægger projekt med at bygge et datacenter i Esbjerg.

Efter et år med undersøgelser har Facebook valgt at droppe at bygge et datacenter i Esbjerg.

Det oplyser Facebook til Ritzau.

»Vi har besluttet at skrinlægge vores projekt vedrørende et datacenter i Esbjerg. Efter 12 måneder med omfattende undersøgelser af projektet, inklusive væsentlige investeringer i den konkrete grund, er vi nu nået til et punkt, hvor vi kan træffe en fuldt oplyst beslutning«, skriver Facebook i en mail, der fortsætter:

»På trods af de mange åbenlyse fordele, heriblandt den fordelagtige adgang til højhastighedsfiber og vedvarende energi samt stærk støtte fra Esbjerg Kommune, har vi alligevel måttet konkludere, at grunden - samlet set - ikke er den rette placering for vores næste datacenter i Europa«.

It-giganten har i forvejen et kæmpebyggeri i gang i Odense, hvor det bygger et datacenter.

Det var i oktober, at Avisen Danmark kunne afsløre, at Facebook også havde gang i et projekt med et datacenter med Esbjerg. Og der var ifølge avisen lagt op til et kæmpe datacenter.

Men de planer er altså nu droppet. Facebook skriver yderligere i sin begrundelse, at det har været en 'kompleks proces'.

»At sætte fingeren på et enkelt forhold som årsag til beslutningen vil ikke give et retvisende billede af, hvordan vi arbejder med denne type beslutninger«, skriver Facebook blandt andet om beslutningen.

Facebook oplyste tidligere onsdag, at det udvider sit datacenter i Clonee i Irland. De to beslutninger har ifølge Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster, dog ikke nogen direkte forbindelse.

Trist borgmester

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er ærgerlig over, at planerne droppes.

»Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at de stopper processen. Men jeg er glad for, at de roser samarbejdet med os og de øvrige parter. Men det er desværre en ringe trøst, når de stopper samarbejdet«, siger han.

Han håber, at området nu kan bruges af andre interesserede.

»Kablerne tværs over atlanten rammer jo stadig Esbjerg om lidt. Så strategien hos os ændres ikke af det her«, siger han.

Han fortæller, at kommunen allerede er i dialog med andre mindre datacentre, som er interesserede i at etablere sig i området.

»Arealet er forberedt til et hyperscale-datacenter. Det er de helt store spillere, der vil have en mulighed her. Det er sådan nogle som Apple, Google og Amazon. Men der er også mindre co-location-datacentre«, siger borgmesteren.

ritzau