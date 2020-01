CO2-neutral er ikke godt nok: Microsoft vil være CO2-negativ fra 2030 Microsoft vil i 2050 helt have fjernet det CO2-aftryk, som selskabet har udledt siden starten i 1975.

I 2030 har Microsoft en plan om at være CO2-negativ - eller med andre ord bidrage mere til at sænke udledningen af CO2 end til at øge den.

Planen skal hjælpe til med, at den amerikanske it-gigant i 2050 helt har fjernet det CO2-aftryk, som den har udledt direkte og gennem sit strømforbrug siden grundlæggelsen i 1975.

Det oplyser Microsoft i en pressemeddelelse.

» Verden over arbejdes der på at nå et mål om at være 'net zero'« (at fjerne den tilsvarende mængde CO2, som man udleder, red.).

»Men de af os, der har mulighed for at rykke endnu hurtigere og længere skal gøre det«.

»Derfor præsenterer vi i dag et ambitiøst mål og en ny plan for, hvordan vi reducerer og ultimativt fjerner Microsofts CO2-aftryk, fortæller Brad Smith, direktør i Microsoft, i pressemeddelelsen.

Ud over målet om selv at blive CO2-negativ i 2030 har Microsoft søsat et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomhedens leverandører og kunder verden over med at bruge Microsofts teknologi til at reducere deres egen CO2-belastning.

Derudover har Microsoft etableret en ny klimainnovationsfond på en milliard dollar, som skal fremskynde den globale udvikling af ny teknologi, der reducerer, indfanger og helt fjerner CO2-udledning.

Fra næste år vil Microsoft også tilføje CO2-reduktion som en eksplicit del af indkøbsprocessen til virksomhedens værdikæde.

