Sådan fik Sydkorea bugt med corona – uden at lukke grænserne og uden at lukke landet ned

Sydkorea har med succes satset på en kombination af åbenhed og omfattende tests. Det kunne måske også have virket i Danmark, men det er for sent at skifte kurs, siger professor.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Sydkorea var et af de første lande uden for Kina, der blev ramt af coronavirus, og et af de første lande, som fik bugt med sygdommen.

Ved seneste optælling søndag var der blot 74 nye bekræftede tilfælde, men 303 personer blev udskrevet som raske og virusfri. Antallet af nye smittetilfælde daler dagligt.

Det er sket uden at lukke grænser, skoler og arbejdspladser. Sydkorea har i stedet satset på en kombination af omfattende tests og åbenhed – »en model for åbne demokratiske samfund«, som Kim Gang-lip, vicesundheds- og velfærdsminister, udtrykker det.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi på Københavns Universitet, »er der ikke noget i vejen for, at den sydkoreanske model kunne have virket også i Danmark«.

Men, tilføjer han, i praksis er der umuligt at lade sig inspirere, når først epidemien er brudt ud. Og først på den anden side – når coronaen er drevet over – kan man gøre boet op og vurdere, hvilken plan der fungerede bedst.

Sydkorea er forbi toppen

I Sydkorea er eksperterne ikke i tvivl om, at modellen fungerer.

»Det går bedre i øjeblikket. Vi er forbi højdepunktet og er på vej ned«, vurderer Choi Jaewook, professor i præventiv medicin ved Korea University.

»Vi har håndteret eksplosionen af sager. Der kommer ikke et nyt boom af infektioner«, spår han.

Nøglen er en omfattende brug af en coronatest, der kan afgøre, om folk er syge, når de er blevet smittet, og længe før symptomerne viser sig.

»Det var meget vigtigt, at vi etablerede et hurtigt diagnosesystem i starten af udbruddet. Tidlige diagnoser var et effektivt middel til at standse spredningen. Mit bud er, at vi allerede har fundet 90 procent af alle tilfælde gennem vores tests«, siger Choi Jaewook.

I Sydkorea er testene gratis eller ganske billige, og det er let at få dem taget blandt andet på nye drive-in-teststationer, hvor man end ikke behøver forlade sin bil.

Lignende stationer er opført i Danmark, men der er kun adgang til dem efter henvisning fra lægen, og ifølge den nyeste danske strategi skal man ikke længere teste, selv når der er symptomer på corona.

Danmark har i stedet satset på at lukke landet ned og af for omverdenen. Omvendt har Sydkorea holdt grænserne åbne og samfundet i gang. Der er ikke gjort noget forsøg på at holde befolkningen væk fra arbejde og uddannelse. I stedet er de blevet undervist i, hvordan man omgås hinanden uden at smitte.

Rejseforbud er ikke effektivt

»Med god hygiejne og passende afstand kan vi have den samme præventive effekt, som hvis vi lavede en fysisk afspærring. På den måde kan vi opretholde åbenheden og undgå en afbrydelse af borgernes hverdag«, sagde vicesundheds- og velfærdsminister Kim Gang-lip på et pressemøde.

Myndighederne holder to daglige pressekonferencer, hvor de svarer på spørgsmål fra pressen og offentliggør de seneste statistikker og trends. Åbenhed og oplysning er en vigtig del af den sydkoreanske model, forklarede han.

Åbenheden skal sørge for, at befolkningen stoler på myndighederne og gør, hvad de bliver opfordret til, og for eksempel holder op med at gå i byen og mødes i større forsamlinger.

Sydkorea har på intet tidspunkt spærret af for ankommende. Hverken fra Europa, USA eller Kina (med undtagelse af Hubei-provinsen, som menes at være arnestedet for smitten). Her er du stadig velkommen, selv om du kommer fra f.eks. Norditalien. Og alligevel går det tilsyneladende i den rigtige retning. Blandt andet fordi antallet af rejsende er faldet dramatisk ganske af sig selv.

»Der er konsensus blandt eksperter om, at rejserestriktioner ikke er effektive til at holde smitsomme sygdomme ude«, forklarer Lee Taeho, Sydkoreas viceudenrigsminister, som er under folkeligt pres for at lukke grænserne.

»Trods offentligt pres har vi ikke bandlyst nogen tilrejsende med undtagelse af rejsende fra Hubei-provinsen i Kina«, siger Lee Taeho.

Rejseforbud og restriktioner kan skabe en form for falsk tryghed og fjerne ressourcer fra de steder, hvor der er brug for dem, siger han.

Rejsende fra lande med smittefare skal dog downloade en mobilapp i lufthavnen, som skal opdateres med data om, hvor man har været, mulige symptomer og kropstemperatur.

Der er heller ikke lukket ned for transportmuligheder internt. Man kan stadig tage lyntoget fra hovedstaden Seoul til byen Daegu, epicenter for udbruddet i Sydkorea.

For sent at skifte kurs

Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi på Københavns Universitet, tør endnu ikke byde på, om den sydkoreanske model ville have været bedre for Danmark.

»Den sydkoreanske løsning kræver ganske mange ressourcer«, siger han.

Selve testen er ganske vist simpel, og man kan relativt nemt lave mange af dem. Men det er svært mandskabskrævende at opspore folk, få taget prøven, sendt den frem, registreret, forberedt, kørt, analyseret og valideret, forklarer Jan Pravsgaard Christensen.

På den anden side er den danske strategi med nedlukning af store dele af samfundet og redningsplanker til lukningstruede virksomheder også forbundet med ganske store økonomiske omkostninger, medgiver Jan Pravsgaard Christensen.