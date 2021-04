Kreativ overvågning fælder oprørere, der stormede Kongressen

Da William Vogel stod ud af sengen onsdag 6. januar, var det stadig mørkt. Klokken var kun lidt over 6, da han krydsede Henry Hudson Bridge i New York og begav sig ud på den lange tur mod Washington, D.C.

Hvad han ikke vidste, da han sad bag rattet, var, at hans bils nummerplade blev tracket hele vejen, og at køreturen ville være et af hovedbeviserne mod ham i en senere retssag. For William Vogel havde kurs mod Kongressen, hvor han senere samme dag stormede det amerikanske symbol på politik sammen med en horde af vrede Trump-støtter, der benægtede præsident Joe Bidens valgsejr.