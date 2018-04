Fosformangel i rummet: Måske er livet på Jorden resultat af et lykketræf Krabbetågen har mindre fosfor end forventet. Det kan tyde på, at livet på vor planet er en undtagelse og at andre tilsvarende planeter ikke vil kunne byde på levende organismer.

Fosfor er en af de seks hovedingredienser i livet, som vi kender det.

Men der er tilsyneladende ikke ret meget af det ude i rummet. Og det kan betyde, at muligheden for at finde liv som på Jorden er tvivlsom.

Det mener forskere fra universitetet i Cardiff efter at have nærstuderet Krabbetågen, der er resterne af en gammel supernova omkring 6.500 lysår borte.

Fosforregnestykke med mangler

Eksplosionen fra en stjerne sendte stoffer ud mod omgivelserne, men det viser sig, at mængderne af fosfor slet ikke står mål med vor viden om stoffet, som er en afgørende del af grundlaget for alt hidtil opdaget liv. En tilsvarende undersøgelse af Cassiopeia A-supernovaen har vist, at der ganske vist var mere fosfor i den. Men den blev udløst af en mere sjælden stjerneeksplosion, da en supermassiv stjerne gik til.

»Fosfor bliver skabt ved supernovaer, men mængderne, vi har set indtil videre, svarer slet ikke til vore computermodeller«, konstaterer Jane Greaves fra fakultetet for fysik og astronomi ifølge universitetet.

»Måden at få bragt fosfor til nydannede planeter ser ud til at være meget skrøbelig. Livet må måske kæmpe for at opstå i fosforfattige omgivelser i en anden verden, der ville svare til vor egen«, vurderer hun.

Hun og hendes kolleger vil nu forsøge at få studeret andre supernova-rester for at se, om fosfor er sjældnere, end videnskaben hidtil har antaget.

Måske var vi bare heldige

Deres observationer tyder på, at det er usædvanligt at se supernovaeksplosioner, der skaber de rette forudsætninger for fosfors fremkomst. Måske har Jorden fået tilstrækkelige mængder, fordi vor planet på et tidspunkt har været tæt nok på en eksploderende stjerne til at fosforen kunne dannes og 'fanges'.

Det kan være kommet hertil med meteoritter, hvor det blev afgørende for livets senere opståen. Og dermed mangle på andre planeter, der ikke har modtaget fosfor og dermed ikke har det, vi anser for en afgørende byggesten for dannelsen af liv.