Forskerfrygt: Golfstrømmen kører på én cylinder

Herhjemme er forskningslederen Steffen Olsen fra Danmarks Meteorologiske Institut med til at holde øje med Atlanterhavets varmestrømme.

Han roser de to forskerhold for et solidt arbejde: »Det er spændende studier, men de er udfordrede på hvert deres punkt«, siger han.

For eksempel kan prøverne fra sandbunden måske give et ufuldstændigt billede: »Sedimentstudier er altid rimeligt lokale. Der er mulighed for, at man overser forskydninger, der ikke dækkes af den borekerne, man har fået op«, forklarer han og fortsætter: »Det andet studie bygger på indirekte estimater af et cirkulationssystems styrke. Det bruger modeller i kombination med overfladetemperaturer. Men modellerne skal være gode til at repræsentere den dynamik, der findes i cirkulationen«.

Han hæfter sig ved, at det foreløbigt udelukkende ser ud til, at det er en del af den store 'maskine' bag havstrømmene, der er påvirket.

»Den ene komponent er kommet under pres før den anden. Når vi har en dybvandspumpe under pres, kører systemet videre, men kun på én cylinder. Det går ud over stabiliteten. Den svækkelse, vi venter, er muligvis allerede i gang. Der er studierne et vigtigt resultat. Det, der sker i dag, modsvarer de ændringer, vi forventer«, siger DMI-forskeren.

Hvad kommer der til at ske med Golfstrømmen?

»Vi forventer, at den globale opvarmning vil betyde, at systemet reduceres ganske betydeligt i styrke frem mod det 21. århundrede. Det påvirker temperaturerne over havområderne og får følger for udviklingen af vejrsystemer over havet. Vi kan formode, at en kraftigt reduceret cirkulation kan give mere ekstreme vejrforhold«.