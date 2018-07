Kostbar afsløring: Diamanter er slet ikke så sjældne, som vi tror Dybt inde i Jordens indre ligger et skatkammer af diamanter. 1.000.000.000.000.000 tons diamanter for at være helt præcis. De ligger bare så langt inde, at vi mennesker ikke er i stand til at komme ind til dem.

Vi får det nærmest ind med modermælken, at diamanter er noget af det mest kostbare i verden. Men nu viser det sig, at den værdifulde ædelsten er meget mindre speciel, særlig og sjælden, end vi har gået rundt og troet. Det skriver amerikanske CNN. Ny forskning viser nemlig, at der langt inde mod Jordens centrum ligger et kæmpefund af diamanter og venter. Intet mindre end 1.000.000.000.000.000 tons, altså tusind billioner tons diamanter ligger og glimter derinde. Men de kommer til at ligge der længe og vente på at blive fundet. Opdagelsen gør nemlig i skrivende stund ikke den store forskel i form af at igangsætte masseudgravninger eller diamantjagter. Ædelstenene ligger nemlig mellem 90 og 150 mil (det vil sige mellem 145 km og 241 km) under Jordens overflade, hvilket er fuldstændig uopnåeligt for nutidens eksisterende udstyr at grave ind til. Med de nuværende teknologier er verdens andendybeste udgravning, The Mir Diamond Mine i Rusland, 'blot' omkring 500 meter dyb. Den kostbare opdagelse er gjort af forskere på Massachusetts Institute of Technology i USA, der har brugt seismisk teknologi til at gøre fundet. Samme teknik anvendes, når man skal måle styrken af et jordskælv. Lydbølger rejser hurtigere gennem diamanter I seismisk teknologi bruges lydbølger til at foretage målinger, da disse ændrer hastighed alt efter den type materiale, temperatur og massefylde af sten og mineraler, de bevæger sig igennem. Dybt inde i jorden findes såkaldte kratoner, som er et stabilt jordskorpesegment eller grundfjeldsskjold, der ikke deltager i bjergkædefoldninger. Kratonerne er formet som omvendte bjerge. Normalt er kratoner køligere og mindre kompakte end de omkringliggende stenmasser, hvilket resulterer i, at lydbølger kan bevæge sig hurtigere gennem materialet. Bunden af kratonerne kaldes deres 'rødder', og forskerne opdagede, at lydbølgerne bevægede sig endnu hurtigere, da de løb gennem rødderne. Lyd bevæger sig dobbelt så hurtigt gennem diamanter som andre stentyper, så forskerne konkluderede derfor, at der måtte være diamantmateriale i kratonerne. Herefter skabte forskerne virtuelle jordskorpesegmenter ud fra potentielle materialekombinationer. Det blev til tredimensionelle modeller, der skulle sammenligne hastigheden af en lydbølge, når den bevægede sig gennem de forskellige varationer. Jagten på den præcis samme hastighed Langsomt hævede forskerne mængden af diamanter i det virtuelle jordskorpesegment, indtil de nåede præcis den kombination, der producerede samme forhøjede hastighed, som de havde observeret ved seismiske målinger i 'den virkelige verden'. Mængden af diamanter viste dermed at udgøre 1-2 % af den samlede kraton. Herefter gangede forskerne procentdelen med den totale mængde af kratoniske rødder i jorden. Dét tal endte på en kvadrillion tons, hvilket er mindst 1.000 gange flere diamanter, end forskerne havde forventet. Ulrich Faul, en af forskerne bag opdagelsen, fortæller, at diamanternes beliggenhed i bunden af kratonerne giver god mening, da diamanter skabes ved ekstremt højt tryk og varme. Derfor skaber vægten af kratonmaterialet over diamanterne de idelle skabelsesforhold dybt inde i Jorden. De diamanter, som små piger drømmer om at få i prinsessesmykker, og som vi får ind med modermælken som værende noget af det mest kostbare i verden, kommer normalt til syne gennem vulkanske rystelser.