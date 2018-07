Opsigtsvækkende fund: Forskere finder stor sø på Mars, som kan rumme liv Europæiske forskere har fundet en sø under overfladen på Mars, som potentielt kan være tegn på liv på planeten.

En stor sø er fundet på Mars.

Fundet er en stor nyhed for forskerne, fordi flydende vand indikerer, at der kan være liv.

Det er forskere fra en international non-profit forskningsorganisation, der har fundet den 20 kilometer brede sø, som har gemt sig under overfladen på Mars.

Det nye fund af en hel sø overrasker professor på Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU Space, John Leif Jørgensen.

»Det er stort, at de har fundet sådan en. Når vi nu ved, at der eksisterer uafhængige livsformer i en lignende sø på Jorden, så kan der nok også det på Mars«, siger han.

Radioaktive stråler på overfladen

Det er en nyhed, der vil »starte en vild debat om liv på Mars«, mener John Leif Jørgensen. Problemerne med Mars lige nu er, at den ioniserede stråling fra Solen, gør det umuligt for liv at trives på overfladen.

Så hvis der er liv i søen på Mars, er det fordi, det har gemt sig godt. For hvis man bare holder sig 10-20 centimeter under overfalden, slipper man for de dræbende stråler, som ødelægger alle organiske forbindelser på overfladen, fortæller John Leif Jørgensen.

»Konsekvensen af det er, at der sagtens kan være et Mars habitat (et sted mennesker kan leve, red.), og det er i hvert fald værd at undersøge«, siger han.

Mars er naboplanet til Jorden og samtidig den planet, hvor forskere har været mest intense i deres søgen efter tegn på liv uden for Jorden. Derfor er det nyeste fund særligt interessant i debatten om liv på planeten. Man har længe vidst, at der var vand på Mars, men det har været i form af is eller krystaller, hvilket ikke giver de basale betingelser for liv.

Opdaget af europæere

Fundet af søen er opdaget af blandt andre den europæiske forsker Roberto Orosei, der henover tre år har indsamlet 29 radarprøver på et område på Mars, der hedder Planum Australe, som ligger på den sydlige ispol af planeten.

Det er en særdeles vigtig opdagelse for europæerne, fordi det indtil nu har været amerikanske NASA, der har gjort de største opdagelser på Mars.

Det bliver publiceret af den internationale non-profit forskningsorganisation, The American Association for the Advancement of Science, der holder til i Washington D.C. i USA.

Sådan gjorde de

De brugte måleinstrumentet MARSIS, som er en radar, der gjorde det muligt for forskerne at slippe for at bore ned i den tykke overflade, der blandt andet består af is.

I stedet kunne radarens stråler trænge igennem og finde søen, der gemte sig kun halvanden kilometer nede og strækker sig henover et område på 20 kilometer.

Radaren kom til Mars med det europæiske rumfartøj 'Mars-Ekspres'.

De sammenligner den nyfundne sø på Mars med Lake Vostok, som russerne fandt cirka seks kilometer under den tykke isoverflade på Antarktis.

En tilsvarende sammenligning kommer fra John Leif Jørgensen, som også henviser til det liv, der blev fundet i Lake Vostok, som blandt andet bestod af fiskelignende arter og nogle helt nye 'bjørnedyr'.

Lille viden om liv

Der er en relativ lille viden om, hvordan liv på Jorden er opstået, fordi der ikke er fundet tegn på, hvad der var på Jorden i perioden imellem liv og intet liv.

»Den debat, folk har haft, er, at da Mars var beboelig en halv milliard år før Jorden, så er livsformerne blevet fragtet fra Mars til Jorden«, siger John Leif Jørgensen.

Det liv, man antager kom fra Mars, kan så ifølge professoren have levet videre i det beskyttede miljø i søen, man nu har fundet.